Kurallara uymayan yandı! Conte, yeme içmeden cinsel ilişkiye kadar her şeyi yasakladı
Tottenham hocası Conte, geldiği gibi ilginç yasaklar da getirdi. Ketçap, mayonez, şekerli gıdalar tesiste yasak. Telefon kullanımı sınırlandırıldı. Maç dönemi cinsel birlikteliklere dikkat edilecek. Cinsellik konusunda uzmanların tavsiyesine uyulacak. Kuralları çiğneyenler ceza ödeyecek.
Antonio Conte, daha önce çalıştırdığı takımlarda uyguladığı yasakları iyice katılaştırdı. Başarıya hasret olan Tottenham'da adeta asker kanunları işleyecek. Conte, futbolculara birçok yasak getirdi.
TESİSTE DİSİPLİN
İletişimin kuvvetlenmesi adına yemeklere telefon getirilmeyecek. Ketçap, mayonez, şekerli ve işlenmiş gıdalar yasak. Bu ürünleri kullanan futbolcular ceza ödeyecek.
UZMANA KULAK VERİLECEK
Daha önce cinsellikle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan Conte, bu konuya çok dikkat ediyor. Uzmanlar, futbolculara eğitim verdi. Özellikle evli olmayan futbolculara uyarılar yapıldı.
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