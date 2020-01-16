Comolli'den Fenerbahçe'ye 28 transfer

16.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:42

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, görev aldığı 2017-2018 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takıma 28 futbolcu transfer etti. Fenerbahçe aldığı bu oyunculara bonservis ücreti olarak 40.1 milyon Euro ödedi.



Fenerbahçe'de 2017-2018 sezonunda göreve gelen Sportif Direktör Damien Comolli ile bugün yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Fransız futbol adamının görevinden istifa ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'ye kattıkları adına da teşekkür edildi. Comolli görev aldığı süre boyunca sarı-lacivertli takıma 28 futbolcu transfer ederken 40.1 milyon Euro harcadı ve 14 futbolcu ile yolları ayırarak kulübün kasasına 41.2 milyon Euro para soktu.



Damien Comolli'nin transfer ettiği ve gönderdiği isimler şu şekilde:



2018/19



Gelenler



1- Jailson: 4 milyon Euro



2- Miha Zajc: 3,5 milyon Euro



3- Tolgay Arslan: 3,2 milyon Euro



4- Harun Tekin: 2,75 milyon Euro



5- Michael Frey: 2,6 milyon Euro



6- Berke Özer: 2,5 milyon Euro



7- Slimani: 1,5 milyon Euro kiralık



8- Barış Alıcı: 1,5 milyon Euro



9- Ferdi Kadıoğlu: 1,4 milyon Euro



10- Sadık Çiftpınar: 750 bin Euro



11- Diego Reyes



12- Serdar Aziz



13- Tolga Ciğerci



14- Andre Ayew



15- Yassine Benzia



16- Victor Moses



Toplam: 23,7 milyon Euro



Gidenler



1- Josef: 12 milyon Euro



2- Giuliano: 10,5 milyon Euro



3- Fernandao: 2,55 milyon Euro



4- Aatif



Toplam: 25,05 milyon Euro



2019/20 SEZONU



Gelenler



1- Gustavo: 6 milyon Euro



2- Vedat Muriqi: 3,5 milyon Euro



3- Deniz Türüç: 2,5 milyon Euro



4- Zanka: 2,00 milyon Euro



5- Altay Bayındır: 1,5 milyon Euro



6- Allahyar: 750 bin Euro



7- Adil Rami



8- Mevlüt Erdinç



9- Emre Belözoğlu



10- Max Kruse



11- Garry Rodrigues



12- Simon Falette



Toplam: 16,4 milyon Euro



Gidenler



1- Eljif Elmas: 16 milyon Euro



2- Yasir Subaşı: 170 bin Euro



3- Diego Reyes



4- Neustadter



5- Valbuena



6- Mehmet Topal



7- İsmail Köybaşı



8- Skrtel



9- Şener Özbayraklı



10- Soldado



Toplam: 16,2 milyon Euro - İSTANBUL

Kaynak: İHA