Liverpool'u penaltılarda 5-4 mağlup eden Arsenal, Community Shield şampiyonu oldu İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile FA Cup'ı kazanan Arsenal'ın karşı karşıya geldiği 2020 Community Shield maçında normal süresi 1-1 biten mücadeleyi Londra ekibi, penaltılarla 5-4 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile FA Cup kazanan'ı Arsenal, 2020 Community Shield maçında kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi Londra ekibi, penaltılarla kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, 12. Dakikada Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol bulmak için baskısını artıran Liverpool, 73. dakikada Japon yıldızı Takumi Minamino'yla beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmazken, mücadele 1-1 sona erdi.

BREWSTER PENALTI KAÇIRDI

Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada uzatma dakikaları oynanmazken, direkt olarak seri penaltı atışlarına geçildi.

Liverpool'da penaltı atışlarını Salah, Fabinho, Brewster, Minamino ve Jones atarken, bu isimlerden Brewster'ın vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. Arsenal'da atışı kullanan Nelson, Maitland-Niles, Soares, David Luiz ve Aubameyang ise vuruşlarında topu ağlara gönderdi ve Arsenal, penaltı atışları sonunda kupayı kazanan ekip oldu.

ELNENY 90 DAKİKA OYNADI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Elneny karşılaşmada 90 dakika oynadı. Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın ilk 11'de sahaya sürdüğü Elneny, iyi bir performans ortaya koydu.

Kaynak: İHA