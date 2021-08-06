Come to Fenerbahçe, Come to Beşiktaş, Come to Galatasaray ne demek? Twitter'da gündem olan "Come to Fenerbahçe" etiketi nedir, ne demek?

Twitter'da bazı zamanlar Come to Beşiktaş, Come to Fenerbahçe veya Come to Galatasaray şeklinde hashtagler trend olmaktadır. Peki, Come to Fenerbahçe, Come to Beşiktaş, Come to Galatasaray nedir, ne anlama geliyor? Sizler için kısaca anlamlarını paylaşacağız...

Come to Fenerbahçe ne demek? Come to Beşiktaş ne demek, nedir? Come to Galatasaray nedir, ne demek? Detaylar sizlerle...

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU!

Bugün Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının ardından Twitter'da #Come to Beşiktaş ve #Come to Fenerbahçe etiketleri trend listesine girdi. Bunun anlamı Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarının Messi'nin Beşiktaş'a veya Fenerbahçe'ye gelmesini istemeleridir. Şimdi kısaca anlamlarına bakalım.

Come to Fenerbahçe : Fenerbahçe'ye gel

Fenerbahçe'ye gel Come to Besiktaş : Beşiktaş'a gel

Beşiktaş'a gel Come to Galatasaray : Galatasaray'a gel

COME TO FENERBAHÇE NE DEMEK?

Come to Fenerbahçe "Fenerbahçe'ye gel" demektir . Bu ifade genellikle Fenerbahçe taraftarlarının kaliteli bir futbolcuyu takımlarında görmek istedikleri zaman sosyal medyada trend olmaktadır. Örneğin dün akşam saatlerinde Messi Barça'dan ayrılmıştı. Bunun ardından Twitter'da "#Come to Fenerbahçe" etiketi trend olmuştu. Yani burada taraftarlar şaka amaçlı (veya gerçekten) Messi'yi takımlarında görmek istiyor denilebilir.

COME TO BEŞİKTAŞ NE DEMEK?

Come to Beşiktaş "Beşiktaş'a gel" demektir . Bazı kaliteli futbolcular için Beşikta taraftarlarının söyledikleri bir kalıptır.

COME TO GALATASARAY NE DEMEK?