Haberler » Spor » Colin Kazım Richards, attığı 3 golle takımı Pachuca'yı kupada çeyrek finale taşıdı - Spor

Colin Kazım Richards, attığı 3 golle takımı Pachuca'yı kupada çeyrek finale taşıdı

Bir dönem Fenerbahçe, Bursaspor ve Galatasaray forması giyen Colin Kazım Richards Meksika Ligi ekiplerinden CF Pachuca'da üç gol birden attı.

29.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:36
Colin Kazım Richards, attığı 3 golle takımı Pachuca'yı kupada çeyrek finale taşıdı

Süper Lig'de , ve Bursaspor formalarını da giyen milli oyuncu Richards, formasını giydiği Meksika ekibi CF Pachuca ile hat trick yaptı ve takımını kupada çeyrek finale çıkardı.

Son 16 Turu'nda Venados ile karşılaşan Pachuca, rakibini 3-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

YAPTIĞI HAT TRICK ZAFERİ GETİRDİ

33 yaşındaki Colin Kazım Richards; 12, 67 ve 87. dakikalarda sahneye çıktı ve hat trick yaparak takımına zaferi getirdi.

Milli futbolcu, bu sezon CF Pachuca formasıyla 14 maça çıktı ve 7 gol atıp 1 asist yaptı.


Haber Videosu

: Colin Kazım Richards, attığı 3 golle takımı Pachuca'yı kupada çeyrek finale taşıdı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler