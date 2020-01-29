Colin Kazım Richards, attığı 3 golle takımı Pachuca'yı kupada çeyrek finale taşıdı
Bir dönem Fenerbahçe, Bursaspor ve Galatasaray forması giyen Colin Kazım Richards Meksika Ligi ekiplerinden CF Pachuca'da üç gol birden attı.
Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor formalarını da giyen milli oyuncu Colin Kazım Richards, formasını giydiği Meksika ekibi CF Pachuca ile hat trick yaptı ve takımını kupada çeyrek finale çıkardı.
Son 16 Turu'nda Venados ile karşılaşan Pachuca, rakibini 3-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
YAPTIĞI HAT TRICK ZAFERİ GETİRDİ
33 yaşındaki Colin Kazım Richards; 12, 67 ve 87. dakikalarda sahneye çıktı ve hat trick yaparak takımına zaferi getirdi.
Milli futbolcu, bu sezon CF Pachuca formasıyla 14 maça çıktı ve 7 gol atıp 1 asist yaptı.
Haber Videosu: Colin Kazım Richards, attığı 3 golle takımı Pachuca'yı kupada çeyrek finale taşıdı
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ali koç bunu fenere alCevap Yaz Yayından Kaldır
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FENERBAHÇE DE OYNADIĞI GİBİ OYNASA. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şenol güneş burakı oynatacağına kazımı oynatsa kesin buraktan daha fazla gol atar.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır