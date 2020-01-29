: Colin Kazım Richards, attığı 3 golle takımı Pachuca'yı kupada çeyrek finale taşıdı

29.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:36

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor formalarını da giyen milli oyuncu Colin Kazım Richards, formasını giydiği Meksika ekibi CF Pachuca ile hat trick yaptı ve takımını kupada çeyrek finale çıkardı.

Son 16 Turu'nda Venados ile karşılaşan Pachuca, rakibini 3-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

YAPTIĞI HAT TRICK ZAFERİ GETİRDİ

33 yaşındaki Colin Kazım Richards; 12, 67 ve 87. dakikalarda sahneye çıktı ve hat trick yaparak takımına zaferi getirdi.

Milli futbolcu, bu sezon CF Pachuca formasıyla 14 maça çıktı ve 7 gol atıp 1 asist yaptı.

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