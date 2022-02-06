İSTANBUL (İHA) - Çocuklarda sanat koleksiyonerliği bilincini geliştirmek amacı ile "Çocuklara Özel Müzayede" etkinliği düzenlendi. Müzayede kapsamında toplamda 20 sanatçının 80 adet eseri minik sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Çocuklara Özel Müzayede" etkinliği ile yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklar sanatla buluştu. Çocuklarda sanat sevgisi, koleksiyonerlik bilinci ve estetik bakış açısını erken yaşta pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen etkinlik, Akmerkez etkinlik alanında gerçekleştirildi. RC Müzayede iş birliği ile hayata geçirilen etkinlik kapsamında Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Türkiye'den 20 farklı sanatçının 80 adet eseri minik sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Müzayede boyunca çocuklar beğendikleri eser için bayrak kaldırarak sanat koleksiyonerliklerine ilk adımı atma deneyimi yaşadı.

7 yaş ve üzeri çocukların katılımına açık olan "Çocuklara Özel Müzayede"de; Ukrayna'dan Aleksandr Uglov, Oleg Poberezhnyı, Sender Petr, Sergey Shcherbakov, Suna Özkalan ve Victor Shevchenko, Gürcistan'dan David Sanaia, Azeybeycan'dan Shahnaz Aghayeva, Yunanistan'dan Spyros Georgas, Türkiye'den ise Cengiz Çapanoğlu, Cüneyt Süer, Efgan Beyaz, Haluk Evitan, Hikmet Çetinkaya, Hülya Yücel, Hüseyin Macar, Işık Çuhacıoğlu, Neşe Evitan, Özcan Allahverdi ve Yavuz Bozkurt gibi sanatçılar eserleriyle müzayedede yer aldı.

"Çocuklarımız bugün sanatla tanıştılar"

Çocukların bugün sanatla buluştuklarını belirten Akmerkez Pazarlama Müdürü Karolin Koryan Saris, "Bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımız bugün sanatla tanıştılar, sanatçıyı tanıdılar. Koleksiyonerlik ne demek bunu öğrendiler. Nasıl koleksiyoner olunur, sanatla bağlar nasıl güçlenir bunu öğrendiler" şeklinde konuştu.

İstanbul'da ilk defa çocuklara özel müzayede yaptıklarını ifade eden RC Müzayede Yönetmeni Rahmi Çöğengöz, "Aslında bunu dünyada ilk defa yapıyoruz. Önce başkentte başladık, daha sonra İstanbul'a davet edildik. Çocukların duruşu ve katılımı çok güzeldi. Onlara koleksiyonerlik sevgisini aşılamak, sanata evet demek, sanatı devam ettirmek ve bir ortamda nasıl durulması gerektiğini öğretmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada çok güzel ağırlandık. İnşallah bu çocuklara özel müzayedeler devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL