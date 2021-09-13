Çocuklar için mahalle şenlikleri Soğucak'la sürecek - Haberler
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Çocuklar için mahalle şenlikleri Soğucak'la sürecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çocuklar için mahalle şenlikleri Soğucak'la sürecek

Kuşadası Belediyesi tarafından mahallelerde çocuklar için düzenlenen şenlikler, 14 Eylül Salı günü Soğucak Mahallesi ile sürecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından mahallelerde çocuklar için düzenlenen şenlikler, 14 Eylül Salı günü Soğucak Mahallesi ile sürecek. Drama, tiyatro gösterimi, çeşitli konserler ve tişört boyama atölyesi gibi eğitici ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenlikler 28 Eylül tarihine kadar farklı mahallelerde devam edecek.

Kuşadası Belediyesi eğlenceyi çocukların ayağına götürmeye devam ediyor. Çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 24 Ağustos'tan bu yana Kuşadası'nın merkezinde ve merkeze uzak mahallelerinde düzenlenen şenliklerin son adresi Kirazlı Mahallesi oldu. Mahalle Meydanı'nda Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan koordinasyonunda düzenlenen şenlik kapsamında drama etkinliği ile oldukça keyifli vakit geçiren çocuklar, sokak müzisyenlerinin sergilediği akustik performans eşliğinde şarkılar söyleyip dans etti. Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen "Damda Deli Var" adlı sokak oyununu büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar, Kuşadası Belediye Bandosu'nun seslendirdiği eğlenceli şarkılar ile gönüllerince eğlendi. Çocuklar, şenliğin son kısmında gerçekleşen tişört boyama atölyesi ile de kendi tişörtlerini tasarlayarak sergilediler. Çocukların çok verimli ve keyifli vakit geçirdiğini belirten aileler Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çocuklar için düzenlenen mahalle şenliklerinin bir sonraki durağı Soğucak Mahallesi olacak. 14 Eylül Salı günü saat 18.00'da Soğucak Mahalle Meydanı'nda düzenlenecek şenliği, 16 Eylül Salı günü Yeniköy Mahallesi Meydanı, 21 Eylül Salı günü Caferli Mahallesi Meydanı, 23 Eylül Salı günü Çınar Mahallesi Meydanı'nda düzenlenecek şenlikler izleyecek. Şenliklerin sonuncusu 28 Eylül Salı günü Ege Mahallesi'nde yer alan Tarık Akan Parkı'nda gerçekleşecek. - AYDIN

Çocuklar için mahalle şenlikleri Soğucak'la sürecek

Çocuklar için mahalle şenlikleri Soğucak'la sürecek

Çocuklar için mahalle şenlikleri Soğucak'la sürecek

Çocuklar için mahalle şenlikleri Soğucak'la sürecek

Çocuklar için mahalle şenlikleri Soğucak'la sürecek

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