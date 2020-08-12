Coca-Cola İçecek zorlu geçen ikinci çeyrekten güçlü net karla çıktı Coca-Cola İçecek'in (CCI) yılın ikinci çeyreğinde ünite kasa başına net satış geliri yüzde 12,2 arttı, FAVÖK ise geçen yıl ile paralel seviyede gerçekleşti.

Coca-Cola İçecek'in (CCI) yılın ikinci çeyreğinde ünite kasa başına net satış geliri yüzde 12,2 arttı, FAVÖK ise geçen yıl ile paralel seviyede gerçekleşti.

Coca-Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, 2020 yılının ikinci çeyreğini, koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yarattığı etkilere rağmen karlı sonuçlarla tamamladı.

CCI, zorlu geçen pandemi döneminde operasyonel giderlerinde önemli ölçüde kısıtlamaya giderek salgın sürecine hızlı ve etkin bir şekilde karşılık verirken tüm çalışanlarının istihdamını da korudu.

CCI'ın satış performansında, karantina sebebiyle ilk kısıtlamalarla birlikte yerinde tüketim kanalının da kapandığı Mart ayı ortasından bu yana kademeli bir iyileşme gözlemlendi.

Şirketin etkin gelir yönetimi, paket dağılımındaki olumsuzluğa rağmen net satış gelirlerindeki düşüşün kontrol altına alınmasını sağladı.

Zorlu çeyrekte tüm süreçler kusursuz şekilde yürütüldü. Çalışanları ve iş ortaklarının yanı sıra toplumun sağlık ve güvenliğine de öncelik veren CCI, zorlu sürece rağmen tedarik ve üretimin devamlılığını sağlama başarısı gösterdi.

CCI, Kovid-19 sürecinde uyguladığı eylem planları çerçevesinde elde ettiği yüksek operasyonel karlılık, doğru işletme sermayesi yönetimi ve azaltılan yatırım harcamaları sayesinde ikinci çeyrekte 556 milyon lira tutarında güçlü serbest nakit akımı yaptı.

"Süreçleri kusursuz şekilde yürüttük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, zorlu geçen ikinci çeyrekte yaratılan operasyonel karlılıktan ve bu karlılığın nakite dönerek güçlü serbest nakit akımı yaratmış olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başarır, "Önümüzdeki süreç belirsizliğini korusa da karar süreçlerindeki ve aksiyon alma konusundaki çevikliğimiz ile zorlu koşullara adapte olabilme gücümüz, yılın ikinci yarısında daha istikrarlı bir şekilde yol alabileceğimize dair bize güven veriyor." ifadelerini kullandı.

Bu sürecin operasyonları üzerinde kayda değer etkisi olduğunu belirten Başarır, şunları kaydetti:

"Nitelikli insan kaynağımız, markalarımız, etkin operasyon ağımız, sağlıklı bilanço yapımız ve müşteri portföyümüz ile tüm süreçleri kusursuz şekilde yürüttük. Dijital teknolojilere uzun yıllardır devam eden yatırımlarımız, dayanıklı performansımızın temel yapı taşlarından biri olarak operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam etmemizi sağladı. Her açıdan zorlu, dinamik, öğretici ve dalgalı geçen çok karmaşık ikinci çeyreğe ilişkin aldığımız sonuçlardan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinin operasyonlarımız üzerinde kayda değer etkisi olmakla birlikte, ekibimiz; bir yandan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplumun sağlık ve güvenliğini önceliklendirirken, diğer yandan mümkün olan en iyi sonuçlara erişebilmek için 24 saat aralıksız çaba gösterdi. Sahip olduğumuz deneyim, karar süreçlerindeki ve aksiyon almadaki çevikliğimiz ve duruma adapte olabilme gücümüz, önümüzdeki çeyreklerde daha istikrarlı bir şekilde yol alabileceğimize dair bize güven veriyor."

Kaynak: AA