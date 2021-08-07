Coca-Cola İçecek'ten Özbekistan'a yatırım

Coca-Cola İçecek ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) yüzde 57,118 oranındaki Coca-Cola Bottlers Uzbekistan hisselerinin özelleştirilmesi için açılan ihalenin kazananı olarak Hisse Alım Sözleşmesini imzaladı.

Coca-Cola İçecek ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) yüzde 57,118 oranındaki Coca-Cola Bottlers Uzbekistan hisselerinin özelleştirilmesi için açılan ihalenin kazananı olarak Hisse Alım Sözleşmesini imzaladı.

Coca-Cola İçecek (CCI) ve Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın (CCBU) çoğunluk hissesi için Hisse Alım Sözleşmesini imzaladı. Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın özelleştirilmesi için düzenlenen rekabetçi açık satış sürecine katılan CCI, 430 milyon dolar değerindeki CCBU'nun yüzde 57,118 hissesi için 252,28 milyon dolarlık nihai teklifi sundu. Sürecin hisse satın alım sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içinde, düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere, ilgili mutat onayların alınmasıyla tamamlanması bekleniyor. Onayları takiben satın alım işleminin CCI'ın konsolide karlılığına anında katkı sağlaması öngörülüyor.

Özbekistan'ı, mevcut faaliyet gösterdikleri coğrafyaya uygun bir ülke olarak gördüklerini belirten Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, "Özbekistan'ın katılımıyla 11 ülkede 435 milyonun üzerinde bir nüfusa hizmet sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Şirket olarak Orta Asya'daki deneyimimiz ile büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Başarır, sözlerine şöyle tamamladı: "Şirketin güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon stratejisinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübesinin kısa sürede CCBU'ya da yansımasını hedefliyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı