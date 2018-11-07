Çobanbey Sınır Kapısı'nın Kapatılmasından Sonra Tırlar Öncüpınar'dan Geçmeye Başladı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatılmasından sonra tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı.

Pazartesi günü GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığının duyurulmasından sonra burada bekleyen tırlar Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya başladı.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda tadilat nedeniyle belirli sayıda tırın geçişine izin verilmesi nedeniyle sıkıntı yaşanırken, Çobanbey Sınır Kapısı'ndan gelen tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Geçiş için randevu sisteminden gün alan sürücülerin geçişlerini izin veriliyor. - KİLİS