Club Brugge - Zenit Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Club Brugge - Zenit Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

02.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:32
Club Brugge - Zenit Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 2. maçları oynanacak. Peki Club Brugge - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ikinci karşılaşmaları oynanacak. Peki Club Brugge - Zenit maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

CLUB BRUGGE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Club Brugge - Zenit maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

CLUB BRUGGE - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Club Brugge - Zenit maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.

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CLUB BRUGGE - ZENİT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Jan Breydel Stadyumu, Brugge'da oynanacak.

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