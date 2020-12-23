Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak
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Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak

23.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:58

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta için Belçika basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Samatta'nın ara transferde takımdan ayılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 31.05.2021 tarihinde 6 milyon Euro karşılığında bonservisi alınacak Mbwana Samatta için Belçika'ya dönüş iddiaları bitmiyor.

2016-20 arasında Belçika'da Genk forması giyen ve 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde 10.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan oyuncu için son olarak Walfoot yeni bir iddiada bulundu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Walfoot, sitesinde yer verdiği iddiada Samatta'nın Fenerbahçe'de kalmasının beklenmediğini aktardı. Diz sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen oyuncunun ara transferde takımdan ayılabileceği belirtiliyor.

Bir forvet arayışında olan Club Brugge'de ise teknik direktör Philippe Clement'in yakından tanıdığı Samatta'yı kadroda görmek istediği aktarıldı. Clement'in kadrosunda görmek istediği oyuncu için Brugge'ün satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunacağı iddia edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7 maça çıkan Samatta, 2 gol attı.

Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak
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