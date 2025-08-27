Club Brugge Glasgow Rangers CANLI izleme linki var mı? Club Brugge Glasgow Rangers maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında dikkat çeken eşleşmelerden biri de Club Brugge ile Glasgow Rangers arasında oynanacak maç oldu. Taraftarların en çok merak ettiği konuların başında yayın bilgileri geliyor. "Maç canlı olarak izlenebilecek mi, hangi platformda yayınlanacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

CLUB BRUGGE GLASGOW RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda oynanacak Club Brugge – Glasgow Rangers mücadelesi için resmi bir yayıncı açıklanmadı. Bu nedenle karşılaşma herhangi bir kanalda ekranlara gelmeyecek.

CLUB BRUGGE GLASGOW RANGERS MAÇI TARİH VE SAATİ

Dev eşleşmede ilk düdük 27 Ağustos Çarşamba günü çalacak. Club Brugge – Glasgow Rangers karşılaşması saat 22:00'de başlayacak.

CLUB BRUGGE GLASGOW RANGERS MAÇI SKOR DURUMU

Maç henüz başlamadığı için skor bilgisi bulunmuyor. Başlama düdüğüyle birlikte anlık gelişmeler ve skor takibi canlı olarak yapılabilecek.

CLUB BRUGGE GLASGOW RANGERS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Belçika ekibi Club Brugge'un sahası olan Brugge kentindeki Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak.