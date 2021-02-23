Clarance Seedorf, Avrupa futbolunun önemli kademelerinde siyahilere şans verilmediğini söyledi

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Clarance Seedorf, siyahilere Avrupa futbolunda önemli kademelerde yer verilmediğini iddia etti. Hollandalı teknik adam Avrupa'yı eleştirirken, 12 yıl futbol oynadığı İtalya'dan teknik direktör olarak hiç teklif alamadığını belirtti. Avrupa futbol tarihine geçmiş olsalar bile siyahilerin önemli görevlere getirilmediğini ifade etti.

İtalyan basınına konuşan Hollandalı efsane futbolcu ve teknik direktör Seedorf yaptığı açıklamada, "İtalya'da 12 yıl futbol oynadım, Milan'da başarılı bir teknik direktörlük dönemi de geçirdim ama ne İtalya'dan ne de ülkem Hollanda'dan hiç teknik adamlık teklifi almadım. Siyahiler futbolun önemli kademelerinde nedense yer almıyor" sözlerini kullandı.

SİYAHİLER ŞANS BULAMIYOR

Seedorf bahsettiği durumu da bir örnekle açıklayarak, "Henry neden Kanada'ya, Vieira New York'a gitti? Avrupa futbol tarihine geçmiş olsalar da siyahiler şans bulamıyor" diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Teknik adamlık kariyerine efsaneleştiği Milan'da başlayan Seedorf, daha sonra sırasıyla Çin'in Shenzhen takımında görev yapmış sonra Deportivo La Coruna'nın başında 16 maça çıkmıştı. Seedorf son olarak Kamerun Milli takımı'nda yaklaşık 1 yıl görev yapmış ancak çıktığı 10 maçtan sonra görevinden ayrılmıştı.