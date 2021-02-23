Clarance Seedorf, Avrupa futbolunun önemli kademelerinde siyahilere şans verilmediğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Clarance Seedorf, Avrupa futbolunun önemli kademelerinde siyahilere şans verilmediğini söyledi

23.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:23

Clarance Seedorf, siyahilere Avrupa futbolunda önemli kademelerde yer verilmediğini iddia etti. Hollandalı teknik adam Avrupa'yı eleştirirken, 12 yıl futbol oynadığı İtalya'dan teknik direktör olarak hiç teklif alamadığını belirtti. Avrupa futbol tarihine geçmiş olsalar bile siyahilerin önemli görevlere getirilmediğini ifade etti.

İtalyan basınına konuşan Hollandalı efsane futbolcu ve teknik direktör Seedorf yaptığı açıklamada, "İtalya'da 12 yıl futbol oynadım, Milan'da başarılı bir teknik direktörlük dönemi de geçirdim ama ne İtalya'dan ne de ülkem Hollanda'dan hiç teknik adamlık teklifi almadım. Siyahiler futbolun önemli kademelerinde nedense yer almıyor" sözlerini kullandı.

SİYAHİLER ŞANS BULAMIYOR

Seedorf bahsettiği durumu da bir örnekle açıklayarak, "Henry neden Kanada'ya, Vieira New York'a gitti? Avrupa futbol tarihine geçmiş olsalar da siyahiler şans bulamıyor" diye konuştu.

Clarance Seedorf, Avrupa futbolunun önemli kademelerinde siyahilere şans verilmediğini söyledi

TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Teknik adamlık kariyerine efsaneleştiği Milan'da başlayan Seedorf, daha sonra sırasıyla Çin'in Shenzhen takımında görev yapmış sonra Deportivo La Coruna'nın başında 16 maça çıkmıştı. Seedorf son olarak Kamerun Milli takımı'nda yaklaşık 1 yıl görev yapmış ancak çıktığı 10 maçtan sonra görevinden ayrılmıştı.

Clarance Seedorf, Avrupa futbolunun önemli kademelerinde siyahilere şans verilmediğini söyledi
Haber Yorumları (1)
EMRE: hee Amerika başkanı obama da beyazdı
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler İzmir Göztepe Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Clarance Seedorf, Avrupa futbolunun önemli kademelerinde siyahilere şans verilmediğini söyledi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:01:06. #1.15#
title