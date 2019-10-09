Citibank Türkiye CEO'su Akçaoğlu: Türkiye'de bankacılık sistemi gerçekten çok güçlü
10. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan Citibank Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serra Akçaoğlu, Türkiye'nin krizlerden etkilenmeme sebeplerinin başında güçlü bankacılık sisteminin geldiğini ifade etti.
09.10.2019 14:11
10. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan Citibank Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serra Akçaoğlu, Türkiye'nin krizlerden etkilenmeme sebeplerinin başında güçlü bankacılık sisteminin geldiğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com