İZMİR (İHA) - Çip krizine karşı "çip fabrikası" çağrısı

Çip krizi sektörleri etkilemeye devam ediyor

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun :

"Her kriz bir fırsattır. İzmir'de bir çip fabrikası kurulması çağrısında bulunuyoruz"

İZMİR - Çip krizi, küresel çapta pek çok sektörü etkilemeye devam ederken, Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, krizi fırsata çevirmek amacıyla EGOD olarak İzmir'de çip fabrikası kurulması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Otomotivin yanı sıra pek çok teknolojik alette kullanın çipler nedeniyle yaşanan kriz devam ediyor. Özellikle otomotiv sektöründe, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle İzmir'de de bazı fabrikalar belli sürelerle üretimlerine ara veriyor. Pandemi ile beraber ortaya çıkan tedarik sorunu, çip krizi, hammadde fiyat artışları ve magnezyum krizinin sorun oluşturduğunu ifade eden EGOD Başkanı Mehmet Torun, "Tahminlerimize göre 2022'nin haziran ayı itibariyle otomotiv pazarında çip üretimi hızlanacak. Her kriz bir fırsattır. Fırsatları değerlendirmek gerekir. Otomobiller sadece kara taşıtı değil. Bunlar elektronik bir cihazdır. İzmir'de bir çip fabrikası kurulması çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda devletimizin de desteği ile İzmir ve Ege Bölgesindeki iş insanları ve akademisyenler birleşebilir. Gelecekte her şey bu çipler üzerinden gerçekleştirilecek. Bu çipler olmadan teknolojinin var olması mümkün değil. EGOD olarak İzmir'deki üniversitelerle görüşmeyi planlıyoruz. Onlardan akademik anlamda görüş almak istiyoruz. Aynı zamanda bu işin yasal boyutunu ve uluslararası anlaşmalardaki geçerliliğini araştırmaları için tüm yönetim kurulundaki ekibimiz çalışma başlattı. Bu iş; devletin, iş insanlarının ve akademisyenlerin desteği ile hep beraber halledilecek bir iş" dedi.

Talep arttı, az karşılayamıyor

Pandemiden önce Çin'de enerji krizi patladığını hatırlatan Torun, "Çipin ham maddesi olan silisyum en çok Çin'de bulunuyor ve işlenmesi için büyük bir enerji gerekiyor. Enerji krizinin hemen ardından pandemi oldu. Pandemiyle birlikte evden çalışma ve eğitim görme arttığı için ev elektroniğine ilgi de arttı. Ayrıca vatandaşlar toplu taşıma kullanmayıp şahsi araçlara yöneldiği için otomotive yatırımlar da başladı. Tabletlerde, telefonlarda, bilgisayarlarda ve otomobillerde bu çipe ihtiyaç var. Bunun sonucunda fabrikaların vermiş olduğu siparişler arttı. Yani talep arttı fakat arz bunu karşılayacak bir kapasitede değildi. Fabrikalar çip olmadığı için üretim planlarını tamamen revize etmek zorunda kaldı. ABD ve Japonya'da çip fabrikaları var. Pandemiyle beraber Almanya da bu konuda çalışmalara başlayacak. ABD de ek yatırımlar yapıyor. Bu çipler fabrika azlığı sebebiyle şu an talebe yetişemiyor" diye konuştu.

"Sıfır araç için verilecek en erken tarih mart ayı olur"

Otomotiv sektörünün çip krizinden çok etkilendiğini dile getiren Torun, "Kasım ve aralık ayları, otomotivde en çok hareketli olan aylardır. Ancak şu an sıfır araç almak isterseniz, verecekleri tarih en erken mart ayıdır. Bunun sebebi araç üreticilerinin ellerindeki çipin az olması. Yani talep çok fazla, arz yetişemiyor. Siparişler birikti. Türkiye'de ve dünyadaki diğer otomotiv fabrikalarında üretime ara vermeler, bir yığılmaya sebep oldu" ifadelerini kullandı.