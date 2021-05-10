"Cinsel partilerden bıktık, karakter eksik" diyen Mustafa Cengiz'in fikirleri derbide değişti

Galatasaray Televizyonu'nda özellikle yabancı futbolcuları hedef alarak, "Sahaya karakter koymuyorlar" sözleri sebebiyle çok yoğun eleştirilen Başkan Mustafa Cengiz, sonrasında gazeteye yansıyan 'Cinsel partilerden bıktık' sözleri sebebiyle hedef olmuştu. Başkan Cengiz, derbi sonrası anlatmak istediği şeyin çok yanlış yorumlandığını ifade etti. Cengiz'in, ""Galatasaray oyuncusu derbidekidir. Değerli oyuncularımızdan karakter ve kişilik istedik, derbide bu ortaya çıktı" dediği aktarıldı.

CENGİZ, YAKIN ÇEVRESİ İLE KONUŞTU

Hafta içinde, seçimde aday olmayacağını duyuran ve yapacağı basın toplantısını da takımın konsantrasyonunun bozulmaması adına erteleyen Cengiz, tribünde derbiyi de takip etti. 90 dakika sonrasında gelen galibiyetle birlikte Cengiz yakın çevresi ile sohbet etti…

"KARAKTERLERİNİ KOYMALARINI İSTEDİK"

Sabah'tan Suat Umurhan'ın haberine göre; Futbolun yanı sıra takımın inancının da G.Saray'a yakışır şekilde olduğunu belirten Cengiz'in, "Değerli oyuncularımızın ortaya karakter, kişilik koymalarını istedik. Karakterleri ile birlikte yeteneklerini sahada sergileyince ne denli başarılı olduklarını herkes gördü" dediği öğrenildi.

"GALATASARAY OYUNCUSU BUDUR!"

"İşte G.Saray ve G.Saray oyuncusu budur" diyen Cengiz şu sözlerin de altını çizdi: "Yönetimiyle, teknik ekibi ve oyuncuları ile birlikte tüm camia doğruluk, azim, dürüst oyun içinde örnek bir ruh ortaya koydu. Bu mücadele bitmemiştir. Rehavete kapılmadan şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Tüm camia son haftaya kadar birlik olup destek vermelidir. Tam konsantrasyonla, hep birlikte zafere ulaşacağız."

"SEÇİMLER İÇİN DEĞİL KULÜBÜM İÇİN ÇALIŞTIM"

Yapılacak seçimde aday olmayacağını açıklayan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, görevi boyunca kulübün çıkarları için çalıştığını aktardı. Daha önce girdiği iki seçimi de önde tamamlayan başkan Cengiz, "Seçim için değil, her zaman kulübüm için çalıştım. Tüm sezonda ölümüne G.Saray zaferleri için hizmet vermeye çalıştık. Görevimin sonuna kadar da böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.