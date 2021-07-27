Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi

Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Sosyal medyada spor akımlarının popülerleşmesi sonucu yüksek takipçili spor sayfalarına aldanılmaması yönünde mesaj veren Bölükbaşı, ortalığı kasıp kavuran Çinlilerin göbek dansı tekniğiyle zayıflama yöntemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı, spora dair birçok konuda önemli bilgilendirmelerde bulundu. Sosyal medyada akım haline dönüşen Çinlilerin göbek dansı yaparak zayıflama yöntemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Bölükbaşı, bunun bir akımdan ibaret olduğunu ve göbek dansıyla incelmenin mümkün olmadığını belirtti.

Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı, Nihal Gülbaş'ın "Online spor eğitimleri nasıl oluyor?", "Kendi başımıza spor yaptığımız takdirde oluşabilecek sakatlıklar nelerdir?", "Spor yapmak için motivasyonu nasıl sağlayabiliriz?" sorularına cevap verirken, spora yeni başlayacak olanlara da çok önemli tavsiyelerde bulundu.











