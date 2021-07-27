Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Sosyal medyada spor akımlarının popülerleşmesi sonucu yüksek takipçili spor sayfalarına aldanılmaması yönünde mesaj veren Bölükbaşı, ortalığı kasıp kavuran Çinlilerin göbek dansı tekniğiyle zayıflama yöntemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı, spora dair birçok konuda önemli bilgilendirmelerde bulundu. Sosyal medyada akım haline dönüşen Çinlilerin göbek dansı yaparak zayıflama yöntemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Bölükbaşı, bunun bir akımdan ibaret olduğunu ve göbek dansıyla incelmenin mümkün olmadığını belirtti.

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı, Nihal Gülbaş'ın "Online spor eğitimleri nasıl oluyor?", "Kendi başımıza spor yaptığımız takdirde oluşabilecek sakatlıklar nelerdir?", "Spor yapmak için motivasyonu nasıl sağlayabiliriz?" sorularına cevap verirken, spora yeni başlayacak olanlara da çok önemli tavsiyelerde bulundu.




Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fazıl Küçük Ali İhsan Su Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Diego Eda Erdem Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:08:16. #1.16#

title