Çingene Kızı'nın Kayıp Parçaları Zeugma Müzesi'nde
Milattan önce ikinci yüzyıla ait 'Çingene kızı' mozaiğinin kayıp parçaları 20 yıl aradan sonra Gaziantep'te sergilenmeye başlandı.
Milattan önce ikinci yüzyıla ait 'Çingene kızı' mozaiğinin kayıp parçaları 20 yıl aradan sonra Gaziantep'te sergilenmeye başlandı. ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parça eser Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyarete açıldı…
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