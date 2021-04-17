Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı

Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "2010 yılında hizmete alınan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sağladığı enerji ile milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "2010 yılında hizmete alınan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sağladığı enerji ile milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

Yıldız, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, ilk olarak 1869'da Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen söz konusu barajın yapımının 5 padişah, 59 hükümet geçmesinin ardından 141 yıl sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen Çine Adnan Menderes Barajı'nın bu alanda "Avrupa'nın en yüksek barajı" unvanına sahip olduğunu belirten Yıldız, barajın hem sulama hem enerji hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu aktardı.

Yıldız, 136,5 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 91 bin dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu, sulama inşaatlarının tamamlanması ile de 215 bin 840 dekar alanın sulanacağı bilgisini paylaştı.

Barajın ekonomiye katkısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yıldız, "2010 yılında hizmete alınan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sağladığı enerji ile milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Antony Blinken Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Diego Metin Oktay Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 09:38:16. #1.16#

title