Cincinnati Masters'ta şampiyon Keys
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-0 yenen ABD'li Madison Keys, şampiyonluğa ulaştı.
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-0 yenen ABD'li Madison Keys, şampiyonluğa ulaştı.
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 18 numarası Madison Keys ile klasmanın 153. basamağındaki Svetlana Kuznetsova karşılaştı.
Keys, karşılaşmayı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanarak şampiyon oldu.