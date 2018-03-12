Cinayet Şüphelileri Yapılan Operasyonla Yakalandı

08 Mart 2018 günü Gaziantep Cengiz Topel Mahallesinde otomobil içerisinde av tüfeğiyle öldürülen H.K isimli şahsın cinayet şüphelisi 9 kişi yakalandı.

08 Mart 2018 günü Gaziantep Cengiz Topel Mahallesinde otomobil içerisinde av tüfeğiyle öldürülen H.K'nin katillerinin bulunması için Gaziantep emniyetinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yeri ve yakınlarında bulunan tüm işyerlerinin kamera görüntüleri titizlikle incelendi.

Olayın şüphelileri oldukları tespit edilen ve olay akabinde suç aleti tüfeklerle birlikte firar eden, A.Ö., Ş.T., M.P., H.Y. M.S.K., C.K., H.A.,M.D. ve L.Ö. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ö'den olayda kullandığını beyan ettiği, 1 adet kısa dipçikli av tüfeği, av tüfeğinin atım yatağından 1 adet kartuş, şüpheli Ş.T.'den de ayrıca 1 adet kısa dipçikli av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin kalmış oldukları ikamette yapılan aramada ise, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet dolu fişek yakalandı.

Kasten Öldürülme olayı ile ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP