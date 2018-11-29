Cinayet Hükümlüsü, Metro'nun Firari Sahibi Galip Öztürk, Gürcistan'da Oy Kullandı
Cinayeti azmettirmekten aldığı müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verildiği gün Gürcistan'a kaçan Metro Holding patronu Galip Öztürk, bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı.
Yargıtay'ın müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdiği gün yurt dışına kaçan Metro Holding patronu Galip Öztürk, Gürcistan'da ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Öztürk, Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanırken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Öztürk fotoğrafa, "İstikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım" notunu yazdı.
YARGITAY, HAPİS CEZASINI ONADI
22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada 'cinayetin azmettiricisi' iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise pazartesi günü Öztürk hakkında verilen müebbet hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetti. Bu kararla birlikte, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi , Öztürk için 2 yıl önce durdurulan infazın devamına karar verdi. Hakkında yakalama kararı çıkmayan Galip Öztürk ise aynı gün Gürcistan'a kaçmıştı.
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PARAYI VEREN DUDUGU CALAR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MİT BİR OPERASYONLA BUNU ALIP GELEMİYOR MU BU NASIL REZİLLİKTİR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Toplum vicdanını kanatan kanun uygulayıcıları sizin vicdanınız rahat mı . . ? Belki farkında değilsiniz ama ömür sermayesi tükendiğinde yer altı şehirlerimizde rahatça yatabilecekmisiniz. . ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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turkiyede kanunlar fakir adamlar icindir.eger zenginsen kanundan ustunsundur.hayirli sabahlarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Adam dalga geçiyor delikanliysaniz alın gibi hareketler varCevap Yaz 5 Yayından Kaldır