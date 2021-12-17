Çin menşeli menteşeler ve askılıkların ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Çin menşeli "menteşeler", "sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya"nın da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli önlem konusu ürünlere yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi. Bazı yerli üretici firmaların başvurusu üzerine yapılan incelemede, bir nihai gözden geçirme soruşturmasını haklı kılacak yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda, Çin menşeli "menteşeler", "sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya", "diğerleri, mobilyalar için olanlar" ürünlerinin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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