Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'den fotoğraf gönderdi
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Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'den fotoğraf gönderdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'den fotoğraf gönderdi Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Mars kaşifi Zhurong'un Kızıl Gezegen'de çektiği fotoğrafları paylaştı.

- Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'den fotoğraf gönderdi

PEKİN - Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Mars kaşifi Zhurong'un Kızıl Gezegen'de çektiği fotoğrafları paylaştı.

15 Mayıs'ta Kızıl Gezegen'e yörünge aracıyla inen Çin'in Mars keşif aracı "Zhurong", yüzeyden fotoğraf göndermeye devam ediyor. Yeni fotoğraflar, Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Fotoğraflarda Mars'ın manzara ve panorama görüntüleri, Tianwen-1 misyonunun iniş aracı, yörünge modülünün öz çekimi yer aldı. Zhurong, ilk fotoğraflarını ise 19 Mayıs'ta göndermişti.

Çin'in Tianwen-1 (Göğe Sorular) adı verilen Mars misyonu, bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gezgin araçtan oluşuyor. Tianwen-1, geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020'de uzaya fırlatılmış, Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen "Zhurong" da şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmıştı. Gezgin ile iniş aracından oluşan kabinin 15 Mayıs günü Mars'ın kuzey kesimindeki Utopia Planitia'ya iniş yaptığı açıklanmıştı. Böylelikle Çin, ABD'nin ardından Mars'ın yüzeyine iniş yapan ve yüzeyde keşif aracı kullanan ikinci ülke oldu. Sovyetler Birliği'nin 1971 yılında Mars'a iniş gerçekleştiren aracı ise inişin ardından sinyal vermeyi kesmişti.

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'den fotoğraf gönderdi
Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'den fotoğraf gönderdi
Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'den fotoğraf gönderdi
Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'den fotoğraf gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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