Çin futbolunda deprem! Jiangsu Suning faaliyetlerini durdurdu
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Çin futbolunda deprem! Jiangsu Suning faaliyetlerini durdurdu

01.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:47

Çin Süper Ligi'nde Suning Group'un yönetiminde olduğu Jiangsu Suning tüm faaliyetlerini durdurdu. Kulüp 3 ay önce ilk şampiyonluğunu yaşamıştı. Jiangsu Suning'in faaliyetlerini durduma sebebi ise Suning Group'un asıl işleri olan perakende sektörü dışında riskli yatırım faaliyetlerine son vermesi.

South China Morning Post gazetesinde çıkan bir habere göre, geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Jiangsu FC'nin kapıları, bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Kulübün milyarder sahibi Jindong ailesi; mali bunalımdan ötürü bu kararı aldıklarını duyurdu.

FUTBOL FAALİYETLERİNİN TÜMÜ DURDU

Kulübün resmi WeChat hesabında yapılan duyuru da kulübün çok başarılı olan kadın futbol takımı da dahil futbol faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı.

RİSKLİ YATIRIM FAALİYETLERİNE SON VERDİLER

Çin'in en büyük şirketlerinden Suning Group, asıl işleri olan perakende sektörü dışında riskli yatırımlarının faaliyetlerine son verildiğini duyurdu. Bu yatırımların arasında sekiz kez şampiyon olan Guangzhou Evergrande'yi yenerek play-off galibiyetiyle Çin Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğunu kazanan Jiangsu FC de bulunuyor.

Çin futbolunda deprem! Jiangsu Suning faaliyetlerini durdurdu

BU İLK DEĞİL

Çin futbolunda ilk kargaşa bu değil. Daha birkaç hafta önce Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış Shandong Luneng ekibi, "borç yükü" nedeniyle turnuvadan ihraç edilmişti. Suning Group'un yatırımı olan, Jiangsu Suning FC de aynı sonu daha beter biçimde yaşadı.

JIANGSU FC NASIL KURTULABİLİR?

Jindong ailesi, nisan ayında başlayacak Asya Şampiyonlar Ligi öncesinde kulübün yeni yatırımcılara açık olduğunu da metinde belirtti. Nisan ayına kadar, Jiangsu FC'nin maliyetini üstlenip yeni yatırımcısı olmayı kabul eden biri çıkarsa, son şampiyon yoluna devam etmiş olacak. Eğer, nisan ayına kadar herhangi bir kişi çıkmazsa; Jiangsu Suning, feci bir şekilde futbol sahnesinden silinecek.

Çin futbolunda deprem! Jiangsu Suning faaliyetlerini durdurdu
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