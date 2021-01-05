Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı
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Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı

05.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:13

Çin Merkez Bankası, 16 yıldan bu yana görülen dolara karşı en büyük değişikliği gerçekleştirdi. Atılan adım sonrası Çin yuanı, ABD doları karşısında bir günde 648 puan değer kazandı.

Çin Merkez Bankası, yuan için günlük hareket bandı orta noktasında para biriminin değerini dolara sabitlemeye son verdiği 2005 yılından bu yana görülen en büyük değişikliği yaptı.

2005'TEN BU YANA BİR GÜNDE GÖRÜLEN EN BÜYÜK ARTIŞ

Banka, Çin yuanının ABD Doları karşısında günlük +/- yüzde 2'likhareket bandının orta noktasını bu sabah 6,4760 olarak duyurdu. Dün bu değer 6,5408 olarak açıklanmıştı. Buna göre Çin yuanı, ABD doları karşısında bir günde 648 puan değer kazandı. Bu, Temmuz 2005'ten bu yana tek bir günde görülen en büyük artış oldu.

Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı
Haber Yorumları (6)
X ŞAHIS: Darısı bize
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GH: DOLARIN NEDEN DEĞER KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI. .
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ASY 1905: Bizim Lira da pul oldu gitti. Türk Liramızı bu hallere düşürenler utansın diyecem ama nerdeeee!!
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