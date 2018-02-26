Rehber Köpeklere Uçağa Binme İzni Verildi

Çin Southern Airlines Şirketi, rehber köpeklerin sahipleriyle birlikte ücretsiz olarak uçuşlara alınacağını açıkladı. Havayolu şirketinden bugün yapılan açıklamada, engelli yolcuların kendilerine yardımcı olan rehber köpeklerini, tıbbi kontrol belgelerini gösterdikten sonra uçuşlarda yanlarına alabilecekleri belirtildi.

GEZMELERİ VE KOLTUKTA OTURMALARI YASAK

Çin medyasında yer alan haberlere göre, uçuş esnasında ağızlık ve tasma takmaları gereken rehber köpeklerin, kabinde gezmelerine ya da koltuklara oturmalarına müsaade edilmeyeceği, yalnızca yolcuların ayaklarının yanında durabileceği ifade edildi.