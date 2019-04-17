Çin'de Ormanda Büyük Yangın

– Çin'in kuzeydoğusunda bir ormanda çıkan yangın hazla büyüdü. Çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerinde yangına müdahale etmeye çalıştığı belirtildi.

Yerel medya, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Shenyang şehrinde bulunan Qipan dağında bir ormanda yangın çıktığını duyurdu. Yerel saat ile 13: 50'de çıkan yangının sebebi henüz belirtilmezken; sert esen rüzgarlar nedeniyle yangının hızlı bir şekilde yayıldığı belirtildi. Yaklaşık 950 itfaiye personelinin müdahale ettiği ve can kaybının yaşanmadığı yangına dair inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA