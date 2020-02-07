Çin'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 636'ya çıktı

07.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:24

Çin'deki salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 636'ya yükselirken, korona virüsünün kamuoyunda bilinmesini sağlayan doktorlardan biri olan Li Wenliang, virüsün yol açtığı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 636'ya yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Perşembe günü 73 ölüm vakasının ve 3 bin 143 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, ülke genelinde toplam kesinleşmiş vaka sayısının 31 bin 212'ye çıktığını açıkladı. Hong Kong ve Filipinler'de görülen birer ölüm vakası ile toplam ölü sayısı 638'e yükseldi.



Salgını ilk duyuran doktor da hayatını kaybetti



Korona virüsü salgını konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan, ancak yerel polis tarafından uyarılarak zorla susturulan doktorlardan biri olan Li Wenliang, tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Çinli doktor, geçtiğimiz 30 Aralık'ta online sohbet programındaki arkadaşlarını Wuhan'da SARS benzeri bir hastalığın görüldüğü konusunda uyaran bir paylaşımda bulunmuştu. Yaptığı paylaşımın yayılması üzerine Li, 7 kişiyle birlikte karakola çağrılmış, söz konusu hastalıkla ilgili daha fazla paylaşımda bulunmama taahhüdü içeren bir belgeye imza atmaya zorlanmıştı.



Dedikodu yaymakla suçlanmıştı



Çin devlet televizyonu CCTV'nin 2 Ocak tarihli haberinde de Li Wenliang ile başka doktorların da aralarında bulunduğu 8 kişi "dedikodu yaymakla" itham edilmişti. Li, Çin'in Twitter'i olarak bilinen sosyal medya platformu Weibo'daki hesabından geçtiğimiz 31 Ocak günü yaptığı paylaşımda, karakoldaki işlemin ardından 3 Ocak'ta yeniden işinin başına döndüğünü, 10 Ocak'ta öksürmeye başladığını ifade etmişti. Li, "11 Ocak'ta ateşim çıktı ve ertesi gün hastaneye yattım. O esnada hükümet hala hastalığın insandan insana bulaşmadığını, hiçbir sağlık personelinin enfekte olmadığını söylüyordu" ifadelerini kullanmıştı.



Yetkililerden özür dilemeleri istendi



Evli ve 1 çocuk sahibi olan Li Wenliang'ın 2. çocuklarına hamile olan eşinin de virüsten etkilendiği öğrenildi. Li'nin anne ve babasının da aynı hastalık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü aktarıldı. Geçtiğimiz 1 Şubat'ta yeni korona virüsü enfeksiyonu teşhisi koyulan Li Wenliang'ın ölümü, Çin'de sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. Weibo ve WeChat gibi başlıca sosyal medya platformlarında, Çin halkının üzüntü ve öfke dolu mesajları dikkat çekerken, yetkililerden özür dilemeleri istendi. Li Wenliang, çok sayıda kişi tarafından da ulusal kahraman ilan edildi.



Jinping ile Trump görüştü



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede yeni korona virüsü salgınının ele alındığı belirtilirken Xi Jinping'in salgının getirdiği zorluklara rağmen Çin ekonomisinin uzun vadede güçlü şekilde büyüme eğilimini koruyacağını söylediği aktarıldı. Xi Jinping, Çin'in salgına karşı verilen savaşı kazanma hususunda güven ve beceriye sahip olduğunun da altını çizdi. - PEKİN

Kaynak: İHA