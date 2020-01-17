Çin Başbakanı: Çin 2020'de büyük vergi indirimleri yapacak

17.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:22

Çin Başbakanı Li Keqiang, Pekin yönetiminin yıl içinde "büyük vergi indirimleri" yapacağını söyledi.

ABD ile imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşaması sonrası Keqiang, ülkenin ekonomisini dengeli tutmak için "riskler ve zorlukla mücadele edecek güveni ve kabiliyetini" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Eğitim, teknoloji ve diğer sektörlerdeki açılımımızı sürdüreceğiz."

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke ekonomisinin 2019'un son çeyreğinde yüzde 6.0 yükseldiğini, yıllık bazdaki artışın da yüzde 6.1 olarak hesaplandığını açıklamıştı.

Kaynak: DHA