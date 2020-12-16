Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak

Çin, Türk bilim insanları Prof Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in geliştirdiği koronavirüs aşısını alacak. Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical, 100 milyon doz aşı için Çinli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüse karşı geliştirilen aşıdan Çin'e temin edilmesi konusunda Çinli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

İLK ETAPTA 100 MİLYON DOZ AŞI TEMİN EDİLECEK

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisine dayanan BNT162 adlı aşıdan Çin'e ilk 100 milyon doz temini için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Shanghai Fosun Pharmaceutical ve BioNTech'in, mart ayında Alman BioNTech'in mRNA tabanlı 'BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacaklarını deklare hatırlattı ve Çin'e ilk tedarikin BioNTech'in Almanya'daki üretim tesislerinden sağlanacağı vurgulandı.

Öte yandan, şirketler, 24 Kasım'da Kovid-19 karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Çin'de 2. aşama klinik denemelerine başladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş