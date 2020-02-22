Çimşir'den zorunlu 2 değişiklik

22.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:34

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşılaşmasının 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı.



Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bu mücadeleye son çıktığı Sivasspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Çimşir, cezası nedeniyle oynayamayan Obi Mikel'in yerine formayı Doğan Erdoğan'a, sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin yerine ise Sturridge'i görevlendirdi.



Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına kalede Uğurcan, savunmada; Pereira, da Costa, Campi, Novak, orta alanda Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge ve ileri uçta ise Sörloth 11 ile çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA