02.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:42

MERSİN'de gerçekleştirilen 'Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası' sona erdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Cimnastik Salonu'nda 25 ilden 482 sporcunun katılımıyla düzenlenen Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 3 gün süren 'Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası' sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen,

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildi.Şampiyona sonunda artistik cimnastik erkekler de; barfiks aleti: Ümit Şamiloğlu, Paralel - Kulplu Beygir Aleti: Ferhat Arıcan, Halka Aleti: Yunus Emre Gündoğdu, Yer Aleti: Mustafa Arca ve genel tasnif de Abdelrahman Magdy Elgamal birinci oldu.Kadınlar da, atlama-asimetrik paralel-yer aleti: Dilara Yurttaş, denge aleti: Cemre Kendirci, genel tasnif: Nazlı Savranbaşı, ritmik cimnastik çember-kurdele: İrem Özgür, top-labut: Nilgün Sarıoğlu, genel tasnif: Nilgün Sarıoğlu birinci oldu.Aerobik cimnastik de, büyükler trio: Mehmet Utku Çırak, Nihatcan Gül, Nazlı Özgör, büyükler çift: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör, büyük kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı, büyük erkekler: Emir Erışık birincilik elde etti.

Tranpolin cimnastik kadınlarda Sude Aydın, erkekler ise Gürkan Mutlu birinci oldu.

Kaynak: DHA