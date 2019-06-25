Çimento sektöründe hedef 800 milyon dolar

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) işbirliğiyle düzenlenen, 34 ülkeden 400 sektör temsilcisini bir araya getiren INTERCEM Konferansı'nda konuşan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, ihracat hedeflerinin bu yıl için 14.5 milyon ton ve 800 milyon dolar olduğunu söyledi.

TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, dünya genelinde 115 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk çimento sektörünün yılsonu hedefinin yüzde 30 ihracat artışı gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Yılın ilk beş ayında çimento ihracatımız yüzde 60'lık artış ile 383 milyon Dolara ulaştı. Bu artışın yüzde 48'i çimento, yüzde 142'si ise klinker ihracatından kaynaklandı." dedi ve daha sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için, beton yolların Türkiye'de de yaygınlaşması gerektiğini belirtti.

Türk çimento sektörünün, yurtiçinde artan üretim kapasitesiyle istihdama verdiği katkıyı daha da ileriye taşıdığını belirten ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık "Sektörümüz son 10 yılda çalışan sayısında yaklaşık yüzde 20, klinker üretim kapasitesinde ise yaklaşık yüzde 30 oranında artış sağlamıştır. Toplam çalışan sayısı 19 bine ulaşan sektörde yönetici ve yönetici adaylarına verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği alanında sürdürdüğümüz yatırımlar da sektörümüze ve insan kaynağımıza güç katmaya devam edecektir" dedi. (Fotğraflı)

Kaynak: DHA