Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ağustos: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ağustos: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları

Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Çılgın Sayısal Loto 12 Ağustos Çarşamba çekilişi sonuçlandı. 52 milyon TL ikramiye veren Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da gerçekleştirildi. İşte, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ağustos: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları
13.08.2020 08:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 08:10

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu ortaya çıkan sayılar 67, 87, 82, 80, 39, 10 ve joker numarası 2 oldu. Sisal Şans tarafından 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü yapılan çekiliş sonucu haberimizde.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA...

12 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans'ın Çılgın Sayısal Loto'daki 50 milyon liralık ikramiye veren çekilişinde çekilen numaralar 67, 87, 82, 80, 39, 10 ve joker numarası 2 olarak belirlendi.6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. Diğer yandan 5+1 ve 5 bilen de çıkmadı.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ağustos: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz.

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