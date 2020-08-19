Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Sayısal Loto saat kaçta çekilecek?
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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Sayısal Loto saat kaçta çekilecek?

Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Çılgın Sayısal Loto 19 Ağustos Çarşamba çekilişi saat kaçta yapılacak? Haftada üç gün gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye ne kadar olacak merak konusu. İşte, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Sayısal Loto saat kaçta çekilecek?
19.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:58

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Sisal Şans üzerinden son teknoloji ile gerçekleşiyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu Milli Piyango Online üzerinden takip edilebiliyor. Sisal Şans tarafından 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü yapılan çekiliş sonucunu haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA...

19 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sisal Şans'ın Çılgın Sayısal Loto, 17 Ağustos tarihinde çekilen oyunda 53.737.184 TL devretmişti. 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak çekiliş ise 21.30'da https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle adresinde olacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz.

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