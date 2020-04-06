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Gürcistan, Türkiye, Çıldır, Ekonomi

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı en yoğun dönemini geçiriyor

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan geçen yılın ilk 3 ayında 1858 tır çıkışı olurken, bu yılın aynı döneminde çıkış yapan tır sayısı 9 bin 423'e ulaştı.

06.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:22
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı en yoğun dönemini geçiriyor

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan geçen yılın ilk 3 ayında 1858 tır çıkışı olurken, bu yılın aynı döneminde çıkış yapan tır sayısı 9 bin 423'e ulaştı.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan araç ve yolcu giriş çıkışı açısından dikkati çekiyor.

Farklı ülkelerle yapılan ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarındaki hizmetlerin kısa sürede yapılması, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

Bu etkenlerin yanı sıra İran ve Irak'a açılan bazı kapıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılmasının da etkisiyle yurt dışına ticaret yapan firmalar, tırlarını bu kapıya yönlendiriyor.

Yurt dışına çıkan tırların dönüşte farklı güzergahları tercih etmelerinden dolayı girişte çok yoğunluk yaşanmazken yurt dışına çıkışlarda ise kuyruklar oluşuyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 1 Ocak 2020 ile 31 Mart 2020 arasında toplam 9 bin 423 tır çıkışı olurken, bu sayı geçen yılın aynı aylarında 1858 olarak kayıtlara geçmişti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın Türkiye'deki son üç ayda yoğunluğu en yüksek kapı olduğunu söyledi.

Demirci, son günlerde başta İran ve Irak bağlantılı sınır kapılarının Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla geçici süreyle kapatılmasının da etkisiyle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın uluslararası taşımacılık firmalarınca tercih edildiğini belirtti.

"Çıldır-Aktaş ticaret için gelecek vadeden bir kapı"

Hem modern hem de Türkiye'nin üç büyük kapısından birisi olması dolayısıyla Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın uluslararası ticaret için önemli potansiyeli olduğuna işaret eden Demirci, son üç ay içinde gümrük kapısından görülmemiş bir tır çıkışı olduğunu kaydetti.

"2019'da, yani bir önceki yılın 12 ayında 8 bin tır Aktaş'tan çıkış yapmışken, bu sayının bu yılın sadece üç ayında 9 bin 423'e ulaşması çok ciddi bir artış." diyen Demirci, şöyle konuştu:

"Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla Kafkasya ve Orta Asya tır trafiğinin tamamına yakını Aktaş gümrüğüne yönlendiriliyor. Şu anki yoğunluk bunu gösteriyor. Tır akışının artarak devam etmesini bekliyoruz. Çıldır-Aktaş ticaret için gelecek vadeden bir kapı."

Demirci, gümrük kapısında Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Yolcu girişine izin verilmiyor

Çetin Demirci, Ardahan'da Gürcistan sınırında yer alan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta yolcu trafiğine kapatıldığını anımsattı.

Çıldır-Aktaş'ın Kovid-19 ve genel manada yoğun tedbirler alınan ve güvenlikli bir kapı olduğunu vurgulayan Demirci, "Bu kapımızda kayda değer kaçakçılık olmadı. Özellikle bu üç ay içinde kapımız tır akışına yoğunlaştı. Dolayısıyla kapımız bu manada da örnek teşkil ediyor. Kaçakçılık ve benzeri bir sıkıntı yaşanmadı. Bu da bizim için önemli. Sonuçta kapı, asıl işine yoğunlaşıyor ve asıl işiyle anılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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