Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil
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Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil

24.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:45

Çiftlik Bank mağdurları tarafından peşine dedektif takılan 'Tosuncuk'un Brezilya'da olduğunun kesinleşmesinin ardından Türk İnterpolü'nün yaptığı iade talebine yanıt geldi. Resmi makamlardan gelen cevaba göre; firari Mehmet Aydın ülkede bulunmuyor.

Yüksek kâr payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerindeki parayla kayıplara karışan ve 3 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Çiftlik Bank sistemi üzerinden mağdur olanların geçtiğimiz yıl anlaştığı avukatlık bürosu firari Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

Aydın'ın yerinin tespiti için harekete geçen ve iz sürme sürecinde Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla da iş birliği yapan büro çalışmalarını geçtiğimiz yıl ağustos ayında tamamlamış, Aydın'ın Brezilya'da olduğuna ilişkin bilgileri, adresleri ve çekilen fotoğrafları da mahkeme ve Türk Interpol'ü ile paylaşmıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine o dönem Aydın'ın yakalanmasının an meselesi olduğuna ilişkin iddialar da ortaya atılmıştı.

CEVAP GELDİ: BREZİLYA'DA YOK!

Yeni Şafak'ın haberine göre, sürece ilişkin gelinen noktada firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bulunduğuna yönelik kendisine iletilen birden fazla adresi Brezilya resmi kurumları ile paylaşan Türk Interpol'üne beklenen cevabın geldiği öğrenildi. Brezilya resmi makamlarından gelen cevaba göre Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın bahsedilen adreslerde ve ülkede bulunmuyor.

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil

RÜŞVET VERMİŞ OLABİLİR

Kırmızı Bülten'le aranmasına rağmen özellikle Güney Amerika ülkelerindeki rüşvet ağına dikkat çeken güvenlik uzmanları ise; Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak bu sebeplerden ötürü Türkiye'ye iade edilmemiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürerken, bir başka ihtimalin de yakalanacağını anlayınca ülke değiştirmiş olması olarak ifade ediyor.

Aydın'ın farklı bir ülkede tespit edilmesi halinde Türk İnterpol'ü tarafından yeni bir iade talebinde daha bulunulabileceği de kaydediliyor.

3 yıldır firarda olan Mehmet Aydın'ın Ukrayna, Kıbrıs, Dubai, Brezilya, Paraguay ve Uruguay olmak üzere 6 ülkede görüldüğü öne sürülmüştü.

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil

75 BİN YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil

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Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Haber Yorumları (27)
ÇİFTLİK BANK YÖNETİM KURULU: sayın mehmet aydın milliyetçi muhafazakar, vatanını seven birisidir. kendisine itibar suikastı yapılmış, bu yüzden hicret etmek zorunda kalmıştır. kıymeti ulu hakan abdulhamid han gibi yıllar sonra anlaşılacaktır. bu işin arkasında çok başka hesaplar dönmektedir, göreceksiniz zamanla her şey açığa çıkacak yüce Alluhü tealanın izniyle
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TOSUNCUK: beni boşuna aramayın. bulamazsınız.
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CUK CUK TOSUNCUK: Ekonomi bakanı olacak adamsın tosuncuk
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