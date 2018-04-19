Çiftlik Bank Soruşturmasında 6 Şüpheli İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüphelinin tutuklandığı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları belirtildi. Bu şüphelilerden 6'sı hakkında ise kırmızı bülten düzenlendiği bildirildi.

URUGUAY VE BULGARİSTAN'DAN İADESİ TALEP EDİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay'da tutuklu olan Osman Naim Kaya ve Bulgaristan'da tutuklu olan Düzgün Genç'in Türkiye'ye iadesi talep edildi.