Çiftlik Bank Benzeri Şirketin CEO'su Gürcistan'a Kaçarken Yakalandı
İzmir'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma oluşturup, kurduğu şirket aracılığı ile 4 binden fazla kişiden 60 milyon TL topladığı iddiasıyla hesaplarına bloke konulan şirketin aranan CEO'su Tamer Budak, Gürcistan'a kaçarken yakalandı.
İzmir'de, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren ve 4 bine yakın üyeden kazanç vaadiyle 60 milyon TL'ye yakın para topladığı öne sürülen Fons Şirketler Grubu'na yönelik operasyon başlatıldı. Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alınan şirketin hesaplarına bloke konuldu. Şirketin CEO'su Tamer Budak hakkında ise arama kararı çıkarıldı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Tamer Budak'ın, Artvin'in Hopa ilçesine geldiği ve Sarp Sınır Kapısı üzerinden sahte pasaportla Gürcistan'a geçiş yapacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis tarafından düzenlenen operasyonda, Budak, saklandığı bir evde yakalandı. Hopa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tamer Budak'ın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
"KAÇMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"DEMİŞTİ
Tamer Budak, hesaplara bloke konulduğu haberleri üzerine "Niyet olarak art niyetli bir yaklaşımımız yok. Yine kaçma gibi bir niyetimiz de yok olmadı da. Bu sistem bir ponzi sistemi olarak görülebilir. Ancak biz bunu böyle görmüyoruz. Çiftlik Bank olayı patlayınca, bize zarar vereceğini düşünerek, bu projeyi tümden durdurmadık ancak faaliyetleri yavaşlattık" açıklamasını yapmıştı.
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MİLLET SALAK OLMASIN BİLE BİLE BU DOLANDIRICİLARA PARALARINI KAPTIRIYORLARCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Koyun sürüsü bitmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu millet bu kafayla herseye müstehaktırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Millet dolandirmayi kak ediyor Yaho hicmi akilanmaz bu turk mileti Kom basam dediler bastilar jet dediler bastilar ciftlik dedi TONTIS SISKO yani oda basti yani afedersiniz milet 4aykli dirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yarın tutuksuz yargılanır ve sonuç hikayeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır