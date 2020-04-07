Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu
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Antalya, Demre, 3. Sayfa

Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu

Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu 350 dönümlük ekili arazide 200'e yakın serada zarar oluştu Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtınanın bilançosu ortaya çıktı.

07.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:02
Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu

Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu

350 dönümlük ekili arazide 200'e yakın serada zarar oluştu

ANTALYA - Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtınanın bilançosu ortaya çıktı. Her iki ilçede 350 dönümlük ekili alanda 200'e yakın serada zarar oluştu, bazı seralar kullanılamaz hale geldi.

Cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Demre ve Kaş ilçelerinde çok sayıda serada zarara yol açtı. Demre'nin Beymelek, Köşkerler ve Büyükkum mahallelerinde şiddetli rüzgar, seralardaki naylonları söküp atarken, seralarda büyük hasarlar meydana geldi. İlçede hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık 220 dönümlük arazide 75 çiftçinin serasında zarar meydana geldiği belirtildi.

Kaş'ta 100'ün üzerinde çiftçinin serası zarar gördü

Kaş'ın sera bölgesi olan Yeşilköy, Kınık, Ova, Çavdır ve diğer mahallelerinde de seraların naylonları yırtıldı. Bir cam sera ise büyük zarar gördü. Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından hortumun zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışmaları aynı gün başlatıldı. Bugün tamamlanan çalışmalar sonucunda Kaş ilçesinde 130 dönümlük arazide zarara neden olan fırtınadan 100'ü geçkin çiftçi etkilendi, 3 çiftçinin serası tamamen kullanılamaz hale geldi.

"Üstüne tuz biber oldu"

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, şiddetli fırtına sonrası çiftçilerin ciddi zarar yaşadığını belirterek, "Çiftçimizin zor günler geçirdiği bu zamanlarda fırtına ile sarsıldık. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu

Kaynak: İHA

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Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu
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