Çiftçiler bu kez şükür duasında

SİVAS (İHA) - İç Anadolu bölgesinde son yıllarda yaşanan kuraklık nedeni ile çiftçiler sık sık yağmur duasına çıkarken bu kez yağan yoğun karın ardından şükür duası ederek kar topu oynadılar.

Sivas'ta son yılların en yoğun kar yağışı gerçekleşti. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye yükselirken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1.5 metreyi buldu. Yağan yoğun kar kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yaz aylarında barajlar göller kururken çiftçiler sürekli yağmur duasına çıkmıştı. Çiftçiler yağan karından ardından bu kez şükür duasına çıktı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve yönetim kurulu üyeleri ve çiftçiler İşhan bölgesinde yağan kardan dolayı şükür duası yaptı. Araziye yağan kar yağışını eğlenceye çeviren çiftçiler kartopu oynadı.

"Dış ülkelere muhtaç olmamak için bu karı bekliyorduk"

Çetindağ burada yaptığı açılamada yağan çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtip, "Biliyorsunuz son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuraklık vardı. Geçen sene sizinle yine bu aylarda çekim yaptığımızda hiç kar yoktu. Bu 2022 yılının başlangıcında gerçekten ülkemize ve Sivas'ımıza gerçekten mükemmel bir kar yağdı. Bu karın olması demek bereket demek. Barajlarımızın dolması, sulama ve tarımın artması demektir. Bu kar ülkemize çok katkıda bulundu inşallah devamı gelir. İklim değişikliklerinden dolayı çok büyük sıkıntılar vardı. Allah çok şükür bu karı bize verdi hem de çok istediğimiz bir şekilde verdi. Bizde çok değerli çiftçilerimizle birlikte şükür duasına geldik. Biz ülkemizi, vatanımızı hiçbir dış ülkeye muhtaç olmaması için bu karı bekliyorduk Allah'ta bize bunu verdi. Gerçekten bu yağışlar böyle devam ettiği sürece ülkemizde bolluk, bereketlilik olacak. 2022'nin başlangıcında da hem barajlarımızın doluluk oranı hem yer altı sularımız dolacak. İnşallah biz çiftçiler olarak üreteceğiz tüm ülkemizde faydalanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. - SİVAS