Çiftçi'den Şireciler ve Kuruyemişçiler Odasına Ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şireciler ve Kuruyemişçiler Odasını ziyaret etti.

Geçen ay gerçekleşen kongre ile Oda Başkanlığına seçilen Ahmet Aslan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Çiftçi, Esnafın yanında yer aldıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da esnafın gelişmesi ve markalaşmasına önem verdiklerini ifade eden Çiftçi, "Yeni seçilen yönetimimiz hayırlı uğurlu olsun. Bizler hep esnafımızın yanındayız. Esnafımızın gelişmesi ve markalaşması önemlidir. Esnafımızın üretmesi ve ayakta durması önemli. Esnafın gelişmesi ve üretmesi tüm sektörler için geçerlidir" dedi.

Çiftçi, daha sonra Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Dernek Başkanı Orhan Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Çiftçi, kentin ekonomi ve sanayi alanında yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ŞANLIURFA