Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu

Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Cicaldau transferinin ardından Rumen ekibi Craiova'da flaş gelişmeler yaşandı. Takımın teknik direktörü bu transferin hemen ardından kovuldu. Teknik Direktör Marinos Ouzounidis, kendisinden habersiz Cicaldau'nun satılmasıyla deliye döndü ve başkanla kavga etti. Bunun ardından görevine son verildi.

Galatasaray'ın Craiova Kulübü'nden kadrosuna kattığı Cicaldau'nun transferi Rumen ekibinde ortalığı karıştırdı. Sarı-kırmızılılar on numara pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyu 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

KAVGA ETTİLER

Craiova teknik direktörünün ise oyuncunun bırakılmasını istemediği ortaya çıktı. Rumen basınına göre bu transfere karşı çıkan takımın teknik direktörü Marinos Ouzounidis ile kulüp başkanı Mihai Rotaru bu yüzden kavga etti.

Cicaldau'nun satışından sonra sinir krizi geçiren Craiova hocası, başkanla kavga etti ve takımdan kovuldu

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'a verildiğini öğrendiğinde buna büyük tepki gösteren Yunan teknik adamın görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada takıma geçen sezon Romanya Kupası ve Süper Kupa'yı kazandıran Ouzounidis'in işine son verildiği duyuruldu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kendisine haber verilmeden takımın yıldız isminin gönderilmesini ve Galatasaray'a transferi için anlaşılmasını kaldıramayan Marinos Ouzounidis'in sinir krizi geçirdiği belirtildi. Craiova UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ekibi Laçi'ye tek golle yenilmişti.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti
Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti
Cicaldau nasıl söyleniyor? Rumen futbolcu isminin telaffuz ediliş şeklini açıkladı
Cicaldau nasıl söyleniyor? Rumen futbolcu isminin telaffuz ediliş şeklini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Burak Elmas Serdar Aziz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 18:02:58. #1.14#

title