Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu

Galatasaray'ın Cicaldau transferinin ardından Rumen ekibi Craiova'da flaş gelişmeler yaşandı. Takımın teknik direktörü bu transferin hemen ardından kovuldu. Teknik Direktör Marinos Ouzounidis, kendisinden habersiz Cicaldau'nun satılmasıyla deliye döndü ve başkanla kavga etti. Bunun ardından görevine son verildi.

Galatasaray'ın Craiova Kulübü'nden kadrosuna kattığı Cicaldau'nun transferi Rumen ekibinde ortalığı karıştırdı. Sarı-kırmızılılar on numara pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyu 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

KAVGA ETTİLER

Craiova teknik direktörünün ise oyuncunun bırakılmasını istemediği ortaya çıktı. Rumen basınına göre bu transfere karşı çıkan takımın teknik direktörü Marinos Ouzounidis ile kulüp başkanı Mihai Rotaru bu yüzden kavga etti.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'a verildiğini öğrendiğinde buna büyük tepki gösteren Yunan teknik adamın görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada takıma geçen sezon Romanya Kupası ve Süper Kupa'yı kazandıran Ouzounidis'in işine son verildiği duyuruldu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kendisine haber verilmeden takımın yıldız isminin gönderilmesini ve Galatasaray'a transferi için anlaşılmasını kaldıramayan Marinos Ouzounidis'in sinir krizi geçirdiği belirtildi. Craiova UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ekibi Laçi'ye tek golle yenilmişti.