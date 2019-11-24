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Ci Group Bucaspor: 3-1

STAT: İsmail OganHAKEMLER: Celal Bayraklı (xxx), Özcan Genel (xxx), Tolga Dede (xxx)SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xxx) - Taner (xxx), Erdal (xxx), Alican (xxx) (Dk.68 Cenk xx), Sinan (xxx), Ahmet (xx), Burçin (xxx), Erdi (xx) (Dk.82 Sefa x), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx), Güven (xx) (Dk.

24.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:14
Ci Group Bucaspor: 3-1

STAT: İsmail Ogan

HAKEMLER: Celal (xxx), Özcan Genel (xxx), Tolga Dede (xxx)

SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xxx) - Taner (xxx), Erdal (xxx), Alican (xxx) (Dk.68 Cenk xx), Sinan (xxx), Ahmet (xx), Burçin (xxx), Erdi (xx) (Dk.82 Sefa x), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx), Güven (xx) (Dk.76 Abdurrahman x)Cİ GROUP : Ceyhun (xx) - Benjamin (xx) (Dk.81 Muhammet x), Doğan (xx), Mustafa (xx), Osman (xx), Gökhan Erdöl (xx), Cuma (xx)(Dk.66 Ahmet x), Gökhan Köseoğlu (xx), Enes (xx), Bertuğ (xx), İsa (x)GOLLER: Dk. 13 - Dk. 61 Alican, Dk. 85 Sinan ( Belediyespor) - Dk. 8 Gökhan Erdöl (Ci Group Bucaspor)SARI KARTLAR: Osman, Mustafa (Ci Group Bucaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Ci Group Bucasporu 3-1 mağlup etti. Serik Belediyespor aldığı bu galibiyetle 31 puanla grupta liderliğini sürdürdü.

8'inci dakikada gelişen Ci Group Bucaspor atağında Enes'in soldan ortasında topla buluşan Gökhan Erdöl, takımını öne geçirdi: 0-1.13'üncü dakikada kaleci Ahmet'in uzun topu ile ceza sahası içerisinde buluşan Alican, kaleci Ceyhun'u çalımlayarak topu filelere gönderdi: 1-1.İlk yarı 1-1 tamamlandı.61'inci dakikada Güven'in sağdan ortasında Buca ceza sahası içerisinde topla buluşan Alican kafasıyla topu ağlara gönderdi: 2-1.85'inci dakikada Sefa'nın soldan ortasında topla buluşan Sinan'ın ceza sahası çizgisi önünden vurduğu top filelerle buluştu: 3-1.

Maç Serik Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Kaynak: DHA
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