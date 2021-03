CHZ Coin nedir? Güncel Chiliz (CHZ) Coin yorum ve grafiği

Chiliz bugünkü fiyatı ₺3,89 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺49.458.701.336 TRY. Chiliz son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #36, piyasa değeri ₺21.590.480.062 TRY. Dolaşımdaki arz 5.547.664.721 CHZ coin ve maksimum seviyede. 8.888.888.888 CHZ coin.

CHZ COİN NEDİR?

Chiliz, espor ve oyun kitle fonlaması için en büyük blok zincirlerinden biridir. Resmi olarak 2019'da başlatılan Chiliz ve Socios.com platformu fikri ilk olarak 2016'da tasarlandı. Chiliz, hayranların en sevdikleri spor takımlarını blockchain tabanlı etkileşimler yoluyla desteklemelerine olanak sağlamak için tasarlanmış bir jetondur .

Socios.com platformu ayrıca, taraftarların destekledikleri takımlar için jetonize edilmiş oylama hakları satın almalarına izin vermeyi amaçlamaktadır. Futbol kulübü Juventus, Socios.com web sitesi aracılığıyla bir takım jetonu başlatan ilk kişi oldu. O zamandan beri, yüzden fazla farklı ekip platforma katıldı. Chilliz, futbol, ??basketbol ve e-spor takımları da dahil olmak üzere çok çeşitli spor dallarından rakiplerin ilgisini çekti.

Chiliz'in Kurucuları Kimlerdir?

Alexandre Dreyfus , hem Chiliz hem de Socios.com'un kurucusu ve CEO'sudur. Profesyonel portföyünde çok sayıda CEO pozisyonu bulunmaktadır. Dreyfus ayrıca, Avrupa çapında kullanılan bir şehir tur rehberi platformu olan Webcity'yi kurdu. İlk Fransız çevrimiçi poker platformu olan Winamax'ın yaratılmasında kurucu bir rol oynadı. Alexandre Dreyfus, 1995 yılında Liseli Jean Perrin'den mezun oldu.

Emma Diskin , Chiliz'de baş işletme görevlisidir. 2018'den beri şirkette ve iletişim direktörü pozisyonuyla başlayarak bir üst sıraya yükseldi. Profesyonel kariyeri, 1999 yılında Freud Communications'da hesap yöneticisi olarak başladı. O zamandan beri, Chiliz ve Socios.com'a katılmadan önce Daily Mail ve ITV gibi markaların çalışanıdır.

Max Rabinovitch , Chilliz ve Socios.com'un baş strateji sorumlusu. 2008 yılında Colorado Boulder Üniversitesi'nden güzel sanatlar ve psikoloji bölümlerinden mezun oldu. Rabinovitch'in mesleki deneyimi 2010 yılında Intersog'un baş metin yazarı olarak başladı. Bir yıl sonra ComboApp Inc.'in yaratıcı direktörü oldu. 2014'ten beri Rabinovitch ayrılmaz bir parçası oldu. Chiliz ekibinin bir parçası.

Chiliz'i Benzersiz Yapan Nedir?

Chiliz ve Socios.com, blockchain teknolojisi ile spor dünyası arasında bir köprü kuran ilk platformlar olduğunu iddia ediyor. Chiliz, blockchain tabanlı belirteçler yayınlayarak, hayranların dünyanın her yerinden katılırken yatırımlarını güvende tutmalarını ve korumalarını sağlar.

Chiliz ve Socios.com, spor hayranlarının tuttukları takımların yönetimine katılmalarına izin veriyor. Kullanıcılar, hayran jetonları satın alarak oy haklarını güvence altına alır ve Socios.com'da ekipler tarafından açıklanan oylara katılır. Bu, Chiliz blok zinciri tarafından sunulan ademi merkeziyet özelliklerini daha da artırır.

Dolaşımda Kaç Chiliz (CHZ) Parası Var?

Chiliz (CHZ) toplam ve maksimum 8.888.888.888 token arzına sahiptir. Mart 2021 itibariyle dolaşımdaki arz, yaklaşık 5.441.098.420 CHZ tokenidir.

Toplam CHZ jeton arzının% 34,5'i bir ön satış etkinliği ve ek jeton satışları yoluyla dağıtıldı. Tokenların diğer% 20'si, Socios.com platformunun gelecekteki kullanıcıları için ayrılmış bir kullanıcı tabanı rezervi olarak ayrıldı. Tüm tokenlerin yaklaşık altıda biri stratejik satın almalara yönelikti. CHZ tokenlerinin yaklaşık% 7,5'i tohum yatırımcılarına teşvik olarak verildi. Son olarak, tokenlerin% 5'i takıma ödül olarak verildi ve% 3'ü projenin danışmanları arasında dağıtıldı.

Chiliz Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Chiliz blok zinciri, güvenlik için bir yetki kanıtı ( PoA ) yan zincir mutabakat mekanizmasına dayanır . Proof-of-work ( PoW ) ve proof-of- stake'in ( PoS ) aksine, PoA, yeni blokların oluşturulması için halihazırda kurulmuş olan doğrulayıcıların saygınlığına dayanır.

İşlem işlemeyi olabildiğince hızlı hale getirmek için, PoA mutabakatı, hissesi olan bir Bizans Hata Toleransı ( BFT ) algoritmasına dayanır . Elektrik ve hesaplama güç tüketimi açısından PoW konsensüsünden daha uygun maliyetlidir.