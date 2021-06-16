CHP'nin "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi
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CHP'nin "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın katılımıyla Adana'da "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın katılımıyla Adana'da "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.

Taşkın, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, tarım dahil turizm, kadın istihdamı, sanayi, genç işsizliği, bilişim, medya, sanat, kültür gibi 11 alanda benzer çalıştaylar yapacaklarını söyledi.

Sosyal demokrat insanlar olduklarını ifade eden Taşkın, "İstihdamı artırmak günümüzde maalesef ama maalesef yetmiyor. İstihdam ama güvenceli istihdam. Hepsinin başında da üretim var. Maalesef ülkemiz gerçekten çok yanlış tercihlerle kendi kaynaklarını heba ediyor. Sosyal politikalar bakımından tarım çok çok önemli. Küçük ve orta boy üreticiler mutluysa yaşadıkları yerde kalıyorlar. Mutsuzlarsa, geçinemezlerse büyük kentlere gidiyorlar." diye konuştu.

Taşkın, üretim ve istihdamın artması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim yerel yönetimlerimiz aslında iktidara bir ders veriyor. Bu ders üzerinden de aslında tarımın potansiyeli çok iyi anlaşılıyor. Çok sayıda kooperatiften, bize oy vermiş oy vermemiş hiç önemli değil, insanlardan ürün satın alıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bazen yoksullara ulaştırıyoruz, bazen de daha nitelikli, güvenli gıda tercih edenlere ulaştırıyoruz. Bu oluşan zincir var ya üreticilerden tüketicilere oluşan bu zincir şimdiden çok güzel işliyor. İktidara geldiğimizde bunu bütün Türkiye'ye uygulayacağız."

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'ın katılımıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin ile tarım alanında sivil toplum kuruluşları ve üretici birlikleri temsilcileri katıldı.

CHP'nin 'Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' düzenlendi
CHP'nin 'Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' düzenlendi
CHP'nin 'Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' düzenlendi
CHP'nin 'Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' düzenlendi
CHP'nin 'Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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CHP'nin "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi - Haberler Ekonomi
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