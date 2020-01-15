Haberler » Ekonomi » CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kaddafi" eleştirisi - Ekonomi

CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kaddafi" eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Özel, ""Kaddafi'ye 'görevi bırak' diyen 'direnme' diye çağrı yapan, linç edilirken kılı kıpırdamayan Erdoğan, 'Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize sahip çıktı' diyor.

15.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:32
CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

CHP Grup Başkanvekili Özel, ""Kaddafi'ye 'görevi bırak' diyen 'direnme' diye çağrı yapan, linç edilirken kılı kıpırdamayan Erdoğan, 'Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize sahip çıktı' diyor. Bunun adı timsah gözyaşıdır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler