CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kaddafi" eleştirisi
CHP Grup Başkanvekili Özel, ""Kaddafi'ye 'görevi bırak' diyen 'direnme' diye çağrı yapan, linç edilirken kılı kıpırdamayan Erdoğan, 'Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize sahip çıktı' diyor.
15.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:32
CHP Grup Başkanvekili Özel, ""Kaddafi'ye 'görevi bırak' diyen 'direnme' diye çağrı yapan, linç edilirken kılı kıpırdamayan Erdoğan, 'Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize sahip çıktı' diyor. Bunun adı timsah gözyaşıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com