CHP'li Sındır, dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağı için Meclis'e önerge sundu

Dökme zeytinyağı ihracatına getirilen yasağı Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır, konuşmasında sert sözlere yer verdi. Sındır, "Bu durum üreticiye de ihracatçıya da zarar verecek. Hiçbir üreticinin görüşü alınmadı" diyerek, TBMM'ye bir önerge sundu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önerisi ile Ticaret Bakanlığı tarafından dökme zeytinyağı ihracatına getirilen yasağı Meclis gündemine taşıdı. Kararın üreticileri ve piyasayı nasıl etkileyeceğini, hangi gerekçelerle alındığını ve karar alınmadan önce Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nden, sektör temsilcilerinden, odalardan, çiftçilerden görüş alınıp alınmadığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soran Sındır, "Sezon ortasında ihracatın yasaklanması hem üreticiye hem de ülke ihracatına ciddi zarar verecektir" dedi.

"ZEYTİNYAĞI TİCARETİNDE HAK ETTİĞİMİZ PAYI ALAMIYORUZ"

Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesiyle Türkiye'deki zeytin sektörün durumuna dikkat çeken Sındır, "ülkemiz, zeytin ağacı sayısı bakımından ilk üçte yer almasına karşın, dünya zeytinyağı ticaretinde maalesef yedinci sırada. Son yıllarda yapılan yatırımlarla ağaç sayımız artsa da, doğru politikalar uygulanamadığı için zeytinyağı ticaretinde hak ettiğimiz payı alamıyoruz. Sofralık siyah ve yeşil zeytin üretiminde ve ticaretinde ülkemiz lider konumda. Zeytin ve zeytinyağı makine teknolojisi konusunda piyasanın önde gelen ülkelerinden olmamıza rağmen, zeytinyağımızı markalaştırma ve dünyaya kabul ettirme konusunda aynı başarıyı gösteremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİLERİN VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ ALINDI MI"

Yirmi yıldan bu yana ilk defa dökme zeytinyağı ihracatına yasak getirildiğini altını çizen Sındır, "20 yıl önce de dökme zeytinyağı ihracatına yasak getirilmişti. O yasakla birlikte iç piyasadaki fiyatlar düşmüş, ihracat tıkanmış, ürünü ederinden satamayan üreticilerimiz zeytini dalında bırakmış, üretici toprağını terk etmek zorunda kalmıştı. Benzer bir durumla karşı karşıya kalmamak için iktidarı uyarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının önerisi ile Ticaret Bakanlığı tarafından dökme zeytinyağı ihracatına yasak kararı alınırken, ülkemizin dünya zeytin ve zeytinyağı piyasasındaki olası bir pazar kaybının yaşanıp yaşanmayacağının tespiti yapıldı mı? Bu konuda Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlığından her hangi bir açıklama yapılmadı. Yaşanacak bir Pazar kaybında sorumlu kim olacak? Dökme zeytinyağı ihracatına yasak kararınız öncesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, kooperatifler ve üretici temsilcilerinin görüşleri alındı mı? Alındıysa bu görüşler nedir? Sezon ortasında ihracatın yasaklanmasının hem üreticiye hem de ülke ihracatına ciddi zarar verecektir" dedi.

"İHRACATÇILARIMIZ PAZAR KAYIPLARINA UĞRAYACAK"

Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hali hazırda devam eden ve yıllardır oluşturulmuş güvene dayalı ihracat bağlantıları kapsamında Türk ihracatçılarımız sezon için vermiş oldukları sözleri yerine getirememesi durumunda itibar ve kazanç kaybı yaşayacak, aynı zamanda pazar kayıplarına uğrayacak. Elbette zeytinyağımızın paketli olarak ihraç edilmesi ve daha çok gelir getirmesinin ülkemizin yararına olacağı ortadadır. Fakat paketli ve markalı zeytinyağı ihracatının artırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığını kimse bilmiyor. İhracat yasağı getirilen dökme zeytinyağının ne oranda paketli ve ambalajlı zeytinyağı olarak ihraç edilebileceğiyle ilgili bakanlık açıklamada bulunmalı."

Sındır, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ise yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede şu soruları yöneltti: